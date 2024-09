Simona Ventura sarebbe infuriata con Roberto Alessi. A rivelarlo è stato lo stesso direttore di Novella 2000, che ha anche spiegato il motivo. A quanto pare, di mezzo ci sono le nozze della conduttrice con Giovanni Terzi.

Simona Ventura infuriata con Roberto Alessi

Tramite la sua rubrica su Novella 2000, Roberto Alessi ha svelato che Simona Ventura potrebbe essersi infuriata con lui. Stando a quanto appreso dal giornalista, la conduttrice si sarebbe ripiccata a causa delle sue dichiarazioni sulle nozze con Giovanni Terzi.

Perché Simona Ventura è infuriata con Roberto Alessi?

Roberto Alessi ha riferito che, per vie traverse, ha saputo che Simona Ventura è infuriata con lui perché lo incolpa di aver criticato le sue partecipazioni di nozze. Queste ultime, per quanti non lo sapessero, contenevano l’iban degli sposi. Il giornalista ha dichiarato:

“Ho saputo per vie traverse che Simona Ventura pare essere arrabbiata con me. (…) Mi considera responsabile del fatto che i giornali abbiano parlato in maniera critica degli inviti alle sue nozze, dove veniva specificato per filo e per segno il codice IBAN per il loro viaggio di nozze”.

Roberto Alessi si discolpa: è stata Sambruna

A detta di Alessi, non è stato lui a criticare le partecipazioni di nozze di Simona, ma Grazia Sambruna. “Mi dispiace che mi consideri responsabile di qualcosa che mi vede totalmente estraneo“, ha concluso Roberto. In effetti, la prima a parlare dell’iban per la luna di miele di Ventura e Terzi è stata proprio Sambruna, su MowMag.