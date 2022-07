Luigi Salsi, escursionista 78enne di Cavezzo, che risultava disperso da giorni, è stato trovato morto in un dirupo.

Cavezzo, anziano disperso ritrovato morto in un dirupo

Luigi Salsi, 78enne di Cavezzo, in provincia di Modena, era scomparso il 20 luglio, mentre stava camminando insieme alla moglie sull’Appennino modenese. Nessuna notizia dell’uomo per dieci giorni, fino a quando, nel pomeriggio di sabato 30 luglio, è stato trovato il suo corpo. L’uomo è stato trovato privo di vita in un dirupo, non lontano dal Cimoncino, dove si erano perse completamente le sue tracce. A notare la salma nel dirupo sono stati gli uomini del Soccorso alpino.

La scomparsa dell’uomo

L’anziano stava facendo una passeggiata con la moglie. Ad un certo punto l’aveva anticipata, dicendo che si sarebbero ritrovati al rifugio, ma non è mai arrivato e per questo è stato lanciato l’allarme. L’uomo è scivolato accidentalmente, finendo nel dirupo. Le ricerche coordinate dalla prefettura di Modena erano riprese ed erano tornati in azione i carabinieri, i vigili del fuoco e il soccorso alpino, che ha individuato il corpo.