Cdp Venture Capital: 5,3 miliardi per l’innovazione entro il 2024

Milano, 12 ott. (askanews) – Cdp Venture Capital arriverà ad avere 5,3 miliardi di capitali in gestione entro il 2024, per sostenere l’ecosistema italiano dell’innovazione. Fino a oggi la Sgr della Cassa ha avuto a disposizione 1,8 miliardi di euro, con investimenti in fondi di venture capital, programmi di accelerazione e oltre 250 startup. Nel prossimi due anni i 3,5 miliardi di euro che moltiplicheranno le masse gestite.

Fondi del Patrimonio rilancio, del Pnrr e di nuovi investitori.

Enrico Resmini, amministratore delegato di Cdp Venture Capital: “L’Italia sta muovendo dei passi importanti nel mondo del venture capital. Alla pari di altri paesi europei che ci hanno preceduto. 3,5 miliardi è una cifra molto importante, come la utilizzeremo per dare slancio e sostenere lo sviluppo del mercato: sosteniamo gli investimenti indiretti, secondo punto sostenere il mercato del late stage capital, perché anche in Italia cominciano a esserci startup grandicelle che hanno bisogno di round importanti e lì andremo a lavorare con fondi dedicati, terzo contiuneramo a investire sulle tecnologie strategiche per il paese sempre in ottica di co-investimento con altri investitori che credono in queste startup e le facciano crescere”.

L’obiettivo è colmare il gap con il resto d’Europa. Secondo le proiezioni di Cdp nel 2025 il mercato del venture capital varrà in Italia almeno 4 miliardi di euro, ma se il trend dovesse essere in crescita si può arrivare a nove miliardi.

Andrea Montanino, direttore Strategie settoriali e impatto di Cdp: “Il venture capital è passato dai circa 200 milioni nel 2017 a superare i 2 miliardi quest’anno. Dieci volte tanto. Continuerà una accelerazione, ci aspettiamo di avere al 2025 almeno 4 miliardi di euro investiti in venture capital che significa far crescere nuovi fondi, nuova occupazione e portare le startup italiane intorno alle 17mila. Il sogno è arrivare a 9 miliardi che significa portare il rapporto del venture capital sul pil nazionale pari a quello che hanno altri paesi europei come la Francia”.