Paura a Ceccano, dove una bambina di due anni è stata aggredita da un pitbull in casa. L’attacco, violento e improvviso, ha causato ferite alla piccola e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Ceccano, bambina di due anni aggredita da un pitbull in casa

Momenti di grande apprensione ieri sera, 12 febbraio, in un appartamento di Ceccano, in provincia di Frosinone, quando una bambina di soli due anni è stata vittima di un’aggressione da parte di un cane di razza pitbull.

Secondo le prime ricostruzioni di Fanpage, l’animale si sarebbe scagliato improvvisamente contro la piccola, azzannandola al braccio e sbattendola con violenza a terra e contro una parete, provocandole diverse lesioni.

L’allarme è stato immediato: sul posto è giunta una squadra di soccorso del 118, che ha stabilizzato la bambina prima di trasportarla d’urgenza con l’eliambulanza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove è ricoverata in codice giallo. Nonostante la gravità dell’aggressione, le condizioni della piccola non desterebbero preoccupazioni per la vita.

Ceccano, bambina di due anni aggredita da un pitbull: il cane ferito a morte da un familiare

A prestare soccorso alla bambina sarebbe stato il compagno della zia, un uomo di 42 anni, che durante la concitazione avrebbe riportato alcune ferite nel tentativo di proteggere la piccola. Per liberarla dalle fauci del cane, l’uomo avrebbe impugnato un coltello e, dopo uno scontro drammatico, è riuscito a fermare l’animale, che purtroppo sarebbe morto sul posto. Anche l’uomo è stato trasportato al Fabrizio Spaziani di Frosinone in codice verde.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Frosinone, che hanno raccolto testimonianze e avviato indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e verificare le condizioni di custodia del cane. La vicenda ha suscitato forte apprensione nella comunità locale, segnando una serata di paura e shock per familiari e vicini di casa.