Dramma a Scafati, bimbo piccolissimo azzannato da un pitbull: le condizioni

Un bimbo di 13 mesi è stato aggredito e azzannato dal pitbull di famiglia all’interno della propria abitazione a Scafati, in provincia di Salerno. L’episodio, che ha provocato una ferita grave al volto del piccolo, ha subito mobilitato soccorsi e forze dell’ordine.

Dramma a Scafati, bimbo piccolissimo azzannato da un pitbull

Come riportato dall’Ansa, il piccolo avrebbe riportato una ferita grave alla guancia destra e sarebbe soccorso tempestivamente, evitando il peggio.

Subito dopo l’aggressione, il cane sarebbe stato affidato al servizio veterinario dell’Asl locale, mentre i carabinieri della tenenza di Scafati hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli, struttura specializzata in pediatria, dove è stato sottoposto a un intervento di chirurgia maxillo-facciale. Le sue condizioni sono attualmente stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

Il sindaco Pasquale Aliberti ha espresso vicinanza alla famiglia e sottolineato la necessità di una riflessione normativa: “Episodi come questo sollevano una riflessione: sarebbe probabilmente necessario un intervento normativo che stabilisca criteri più chiari sull’adozione e sulla gestione dei cani, soprattutto di alcune razze“.