Con un pessimo tempismo, dato che le nozze di Belen Rodriguez sono appena sfumate, Ignazio Moser ha chiesto alla sua Cecilia Rodriguez di sposarlo durante una vacanza per festeggiare il loro anniversario di fidanzamento. Lei ha risposto sì e ora la damigella d’onore, appunto Belen, è impegnata con la scelta dell’abito.

Belen e la scelta dell’abito per Cecilia Rodriguez

È al settimo cielo Cecilia Rodriguez per la proposta di matrimonio. Le nozze avverranno a giugno e la sorella Belen è impegnata già nella ricerca dell’abito.

Vedendo un post Instagram in cui mostra un lungo abito bianco, le malelingue l’hanno subito attaccata perché si sa, ad un matrimonio la sola a vestire di quel colore è la sposa. Però sembra che la damigella d’onore abbia solo proposto a Cecilia Rodriguez la sua idea.

Quindi in sostanza, quel look non è per lei ma per la sorella minore in questo importantissimo giorno. Lei di certo è più fortunata in amore rispetto a Belen, infatti ha una storia fissa con Moser dal 2017, quando si conobbero al Gf. L’altra invece cambia spesso fidanzato ma nessuno sembra essere quello giusto, nemmeno Elio Lorenzoni con cui appunto doveva convolare a nozze a breve.

La proposta di matrimonio a Cecilia Rodriguez

In un’intervista, l’emozionatissima Cecilia Rodriguez ha raccontato i dettagli della proposta di matrimonio, anche perché sui social c’è solo un breve video riassuntivo.

“Pensavo me lo avesse chiesto per il compleanno dei suoi 30 anni invece no. Oppure al mio ma niente. Poi durante una vacanza con una scusa mi ah tenuta impegnata mentre allestiva la camera con tante candele. Si è inginocchiato e mi ha chiesto di sposarlo, non potevo crederci, è stato molto emozionante”.