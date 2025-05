Torino-Inter, brividi pochi minuti dal via, cede una parte della tribuna dello stadio e due tifosi franano in curva ferendone altri 3 seppur non gravemente.

Allo stadio Olimpico Grande Torino nella giornata di ieri è andata in scena la gara tra Torino e Inter valevole per la 36esima giornata di Serie A 2024-25. Appena iniziata la gara è successo un qualcosa di imprevedibile che ha fatto propendere per la sospensione il direttore di gara La Penna.

Torino-Inter, gara condizionata dalla pesante pioggia

La partita tra Torino e Inter ha visto prevalere sul campo i nerazzurri, la squadra allenata da Simone Inzaghi, scesa in campo con ampio turnover dopo la vittoria nella semifinale di Champions League contro il Barcellona, ha battuto la squadra di casa per 2 reti a 0.

Un successo importante che ha permesso al club meneghino di accorciare le distanze dal Napoli, fermato in casa dal Genoa che ha pareggiato la gara 2 a 2.

Durante la partita tra le due squadre, vi sono state due interruzioni per la forte pioggia caduta sullo stadio torinese e l’intervallo si è prolungato oltre la mezz’ora per capire se il campo potesse essere agibile.

Crolla un settore dello stadio, due tifosi atterrano in curva

A pochi minuti dall’inizio delle ostiilità è avvenuta però una prima interruzione è infatti crollata una parte dello stadio, molto probabilmente per il forte movimento dei tifosi impegnati a cantare cori di incitamento.

Due supporter granata sono caduti in curva ovvero il settore sottostante i propri posti. Il personale sanitario è subito intervenuto. Il bilancio ha visto i due tifosi caduti non riportare contusioni, contrariamente ai 3 travolti hanno avuto contusioni e sono stati portati via in ambulanza per accertamenti.