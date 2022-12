Cenone di Capodanno 2023: come sarà e quanto spenderanno gli italiani

Tutto è pronto in casa di milioni di famiglie italiane per il grande cenone di Capodanno con il quale ci si congederà dal 2022 al tramonto e si accoglierà nel modo più festoso e positivo possibile il nuovo anno.

Gli italiani, si sa, sono uno dei popoli che più tengono a trattarsi bene quando si parla della cena del 31 dicembre: questo periodo storico, in ogni caso, non è fra i migliori in termini di spesa media, alla luce degli attuali rincari di bollette e fonti di energia legati a inflazione e alla guerra in Russia.

Ecco dunque, in breve, i dati svelati da Coldiretti/Ixè rispetto alle abitudini degli italiani per l’imminente Capodanno 2023.

Capodanno 2023: quanto spenderanno gli italiani per il cenone

Mediamente ogni famiglia spenderà 96 euro per il cenone di fine 2022, una cifra più o meno in linea con quella dell’anno scorso (si parla di un calo del 3%).

Stando ai dati di Coldiretti/Ixè quasi 9 italiani su 10 (l’88% del campione) passeranno questa speciale serata a casa di parenti, amici o in casa propria, mentre gli altri lo passeranno fuori casa, magari in un ristorante (si parla in questo caso di circa 4 milioni di italiani) o in un locale notturno.

Si allungheranno inoltre le tavolate: in media, infatti, gli intervistati si siederanno a tavola con altre 6 persone.

I prodotti più consumati dagli italiani al cenone di Capodanno 2023

Nella lista stilata da Coldiretti ci sono tutti i prodotti più classici della tradizione: al sondaggio, il campione ha risposto che sulla tavola imbandita non potranno mancare lo spumante (per l’84% degli intervistati), le lenticchie (82%), cotechino o zampone (67%) e il salmone (62%).