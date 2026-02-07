Ghali e la sua cerimonia olimpica, censurata e quasi oscurata, un fatto che non è passato inosservato agli spettatori.

La Cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina ha visto la presenza tra i protagonisti di Ghali cantante nato a Milano ma di origine araba che in passato aveva già fatto parlare di sé durante un’edizione del Festival di Sanremo.

Ghali e lo sfogo su Instagram sul no all’Inno di Mameli

Ghali ha deciso di parlare su Instagram in merito alla decisione dell’ultimo minuto che lo ha visto non poter cantare l’inno di Mameli.

“So perché non ho potuto cantare l’inno d’Italia” – ha scritto sotto il post pubblicato in tre lingue ed ha anche fatto riferimento al no ricevuto per esporre la poesia di Gianni Rodari sul no alla guerra anche in arabo.

“So che un mio silenzio fa rumore” – così si chiude un post molto polemico sulla sua presenza sul palco dello stadio San Siro per la cerimonia olimpica.

Censurato e mai inquadrato, lo show di Ghali a San Siro

Analizzando in dettaglio l’esibizione di Ghali durante la cerimonia olimpica quello che è apparso ai telespettatori è stato uno spettacolo censurato in svariati modi.

Innanzitutto con i telecronisti Rai che hanno parlato sopra la sua esibizione impedendo di comprendere a pieno le parole della poesia di Gianni Rodari.

In seconda analisi anche le inquadrature durante la performance, mai un primo piano, telecamera alta a prendere lui e i ballerini che lo accompagnavano.

Gli utenti di X hanno notato tutto questo e si sono lamentati perché era il caso di dare il giusto spazio al cantante, come riportato da LaPresse ma nessuno della tv di stato ha osato fornire spiegazioni in merito.