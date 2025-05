Concertone del Primo Maggio, imprevisto sul palco per Ghali: microfono muto, ...

Concertone del Primo Maggio, imprevisto sul palco per Ghali: microfono muto, ...

Ieri, come da tradizione, a Roma si è svolto il Concertone del Primo Maggio. Tra gli ospiti il rapper Ghali, che però ha dovuto fare i conti con un problema tecnico…

Ghali, imprevisto sul palco del Concertone: il microfono non va

Ieri si è svolto a Roma il tradizionale Concertone del Primo Maggio. Tantissimi i cantanti che si sono alternati sul palco, tra cui il rapper milanese Ghali.

Per lui però c’è stato un problema tecnico mentre cantava la canzone che aveva portato a Sanremo, ovvero “Casa Mia“. A un certo punto infatti il microfono lo ha abbandonato. Sia dalla piazza che da casa si sentiva quindi solamente la base vocale in sottofondo. Ma, come ha reagito Ghali all’imprevisto?

Ghali, imprevisto sul palco del Concertone: il microfono non va, la sua reazione

Come abbiamo appena visto, durante l’esibizione di “Casa Mia”, il microfono di Ghali ha smesso di funzionare. A questo punto il rapper non si è scoraggiato ma ha invitato il pubblico a cantare il ritornello, allargando poi le braccia come dire “non posso farci nulla”. Al termine del brano e dopo che gli hanno aggiustato il microfono, Ghali ha detto: “senza la cuffietta vi sento, senza microfono vi sento ancora di più.”