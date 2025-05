Un evento di grande portata

La cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV si preannuncia come un evento di straordinaria importanza, capace di richiamare migliaia di fedeli da ogni angolo del mondo. Le autorità romane, consapevoli della rilevanza dell’evento, hanno già avviato un piano di sicurezza meticoloso, simile a quello adottato per le esequie di Papa Francesco.

Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha confermato che oltre 5.000 membri delle forze dell’ordine saranno mobilitati per garantire la sicurezza durante la cerimonia.

Strategie di sicurezza in atto

Le misure di sicurezza includeranno un ampio schieramento di personale specializzato, con la presenza di tiratori scelti e sommozzatori, oltre a una copertura aerea fornita dall’Aeronautica. Giannini ha sottolineato l’importanza di queste misure, affermando che la macchina organizzativa è già in movimento e che si sta lavorando in progressione per garantire un evento sicuro e sereno per tutti i partecipanti.

Attese di affluenza e preparativi

In base alle stime, si prevede che circa 250.000 persone parteciperanno all’intronizzazione, un numero che riflette l’interesse e la devozione dei fedeli. Giannini ha osservato che, considerando le presenze registrate durante le esequie di Papa Francesco, è ragionevole aspettarsi cifre simili per il 18 maggio. La preparazione per questo evento è in corso e le autorità stanno lavorando per garantire che ogni dettaglio sia curato, affinché la cerimonia possa svolgersi senza intoppi.