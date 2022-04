Cerotto detox piede: come eliminare le tossine naturalmente

Con il cerotto detox piede si eliminano le tossine, si ottiene un aspetto più giovane e sano, combatte l'invecchiamento, oltre ad alleviare lo stress.

Lo stress, l’ansia e anche uno stile di vita disordinato rischiano di creare degli stravolgimenti all’equilibrio dell’organismo e cominciano ad accumularsi scorie e tossine. Per cercare di espellerle in modo naturale, è possibile affidarsi a un rimedio naturale, quale il cerotto detox piede che aiuta a liberare l’organismo da queste sostanze. Ecco come usarlo e tutti i benefici.

Cerotto detox piede

Sono dei cerotti disintossicanti che hanno origini giapponesi antiche e che, da un po’ di tempo, si stanno diffondendo anche sul mercato occidentale. Come si evince dal nome, si tratta di un cerotto detox in grado di eliminare le tossine e le scorie in modo naturale, dal momento che contengono elementi quali il bambù, le vitamine e le erbe.

Hanno dimensioni molto grandi e sono di colore bianco. Si applicano sotto la pianta dei piedi proprio perché il compito principale di questo prodotto è eliminare le scorie e le tossine in eccesso, soprattutto durante la fase notturna. A seconda anche della quantità di tossine e scorie che sono in grado di espellere, possono cambiare il colore, passando da bianco a marrone.

Sin dall’antichità, nell’ambito della fitoterapia, venivano usati dei bendaggi per i piedi che si componevano di ingredienti naturali, quali il bambù appunto e lo zenzero che hanno effetti disintossicanti e detox. Sono prodotti dalle proprietà benefiche che cominciano a generarsi a contatto con la superficie del piede.

Sono prodotti sicuri che non hanno particolari controindicazioni o effetti collaterali e possono usarli tutti, anche coloro che sono particolarmente sensibili a determinati supporti. In commercio il cerotto detox piede si compone di formulazioni varie in modo da fornire tutti i benefici di cui si ha maggiormente bisogno.

Cerotto detox piede: benefici

Un prodotto che sta ottenendo ottimi consensi proprio grazie ai benefici che apporta all’organismo. Infatti, il cerotto detox piede permette di stimolare l’organismo in modo da eliminare le tossine, fornisce una migliore idratazione e garantisce una pelle maggiormente luminosa e sana, oltre che splendente.

Funzionano grazie alla veicolazione transdermica che permette, una volta applicati sulla pianta del piede, di agire da stimolante in modo da cominciare il processo di purificazione e detox. Aiutano ad alleviare lo stress che si accumula durante l’arco della giornata a causa del lavoro e a disintossicare l’organismo proprio grazie agli ingredienti naturali contenuti all’interno di questo dispositivo.

Non hanno solo una funzione di espulsione delle tossine, ma migliorano l’aspetto della pelle aiutando anche a ridurre le imperfezioni e gli inestetismi. Aumentano il processo metabolico agevolando anche un miglioramento della circolazione sanguigna. I consumatori che hanno usato il cerotto detox affermano si tratta di un prodotto efficace per combattere i dolori articolari e le frequenti emicranie.

La pressione che questo dispositivo esercita nella pianta del piede permette di stimolare il rilassamento muscolare in modo da migliorare anche la fase del riposo e quindi la qualità del sonno. In commercio ci sono tipologie al profumo di lavanda, utili per favorire il sonno e anche quelli a base del sale dell’Himalaya come i Deto Patch, considerati i migliori del settore.

Cerotto detox piede: dove ordinare

Come detto, sono diversi i tipi di cerotto detox piede disponibili sul mercato, ma i migliori, al momento, in base al parere dei consumatori, sono i Deto Patch, i cerotti depurativi al sale dell’Himalaya. Un prodotto a base di ingredienti naturali, quindi privo di controindicazioni o effetti collaterali, oltre a essere molto facili da applicare.

Un dispositivo che ha diversi benefici, infatti elimina ed espelle le tossine dall’organismo, recupera l’energia perduta combattendo i segni dell’invecchiamento. Un supporto che basta applicare sulla pianta del piede in modo da godere di tutti i vantaggi possibili. Garantisce fino a 8 ore di benefici completi ed efficaci. Ha una azione immediata per cui non si ha bisogno di attendere prima che facciano effetto.

Funzionano grazie alla tecnologia transdermica per cui i principi attivi naturali all’interno sono assorbiti tramite il derma senza danni o effetti collaterali. Depurano l’organismo, i reni e l’intestino, mantenendo anche la forma fisica per diverso tempo.

Sono privi di effetti collaterali o sostanze nocive proprio perché si basano su componenti naturali, quali:

Tormalina: un minerale che dona energia all’organismo, contrasta i problemi delle articolazioni e delle ossa

un minerale che dona energia all’organismo, contrasta i problemi delle articolazioni e delle ossa Sali dell’Himalaya: stimolano l’organismo attivando le funzioni depurative del fegato e contribuendo a liberare le tossine in modo rapido

stimolano l’organismo attivando le funzioni depurative del fegato e contribuendo a liberare le tossine in modo rapido Mirtillo nero: ha tanti antiossidanti che combattono i radicali liberi che sono causa dell’invecchiamento e aiuta a rendere maggiormente efficace la vitamina C

ha tanti antiossidanti che combattono i radicali liberi che sono causa dell’invecchiamento e aiuta a rendere maggiormente efficace la vitamina C Tea tree oil: un olio che ha proprietà antibatteriche e antivirali, dona un benessere completo proteggendo il corpo da infezioni quali la fungine.

Un prodotto come Deto Patch è originale ed esclusivo, quindi non si ordina online o nei negozi fisici, ma basta collegarsi qui al sito ufficiale del prodotto. In questo modo è possibile attivare la promozione di tre confezioni a 59€ invece di 99€ con pagamento a scelta tra le seguenti modalità: Paypal, la carta di credito o contanti al corriere quando giunge a consegnare il prodotto.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.