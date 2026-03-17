Champions League: Arsenal, Psg e Real Madrid tra le otto migliori

Arsenal, Psg e Real Madrid conquistano i quarti di finale di Champions League, con vittorie nette nei ritorni e avversarie già definite o in attesa di completamento

La fase a eliminazione diretta della Champions League ha registrato l’avanzata di tre delle grandi favorite: Arsenal, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Queste squadre hanno chiuso i rispettivi ottavi con prestazioni che non hanno lasciato spazio a sorprese, consolidando il loro passaggio tra le otto migliori d’Europa. In questo riepilogo analizziamo risultati, protagonisti e gli incroci che aspettano le squadre qualificate.

Risultati e protagonisti delle gare di ritorno

A Londra l’Arsenal ha superato il Bayer Leverkusen per 2-0, dopo lo 1-1 dell’andata, grazie alle reti di Eze e Rice. Il successo interno ha confermato un rendimento solido e pragmatico degli inglesi, che ora affronteranno lo Sporting Lisbona, protagonista di una rimonta clamorosa nella fase precedente. Altrettanto convincente è stata la prova del Paris Saint-Germain, che al Stamford Bridge ha vinto 3-0 sul Chelsea (dopo il 5-2 dell’andata) con i gol di Kvaratskhelia, Barcola e Mayulu, sancendo un passaggio del turno netto e senza discussioni.

La cavalcata del Real all’Etihad

A Manchester il Real Madrid ha confermato il vantaggio dell’andata vincendo 2-1 contro il Manchester City. La partita è stata decisa da una doppietta di Vinicius, con il primo gol arrivato su calcio di rigore e il secondo in chiusura di gara; per i Citizens ha segnato Haaland su azione, un gol che è servito solo per onorare il risultato. Nella fase conclusiva del match si è registrata anche l’espulsione che ha influito sulla gestione del gioco e sulle strategie delle due formazioni.

Cosa cambia per i quarti: accoppiamenti e possibili scenari

Con questi risultati il tabellone dei quarti inizia a delinearsi: l’Arsenal affronterà lo Sporting Lisbona, mentre il Real Madrid è atteso dall’ostacolo Bayern Monaco, che entrerà in scena dopo il confronto con l’Atalanta (partendo da un ampio vantaggio esterno). Il Psg invece attende l’esito dell’altro ottavo che mette in palio una sfida tra Liverpool e Galatasaray, un incrocio che promette intensità e pubblico. Questi abbinamenti rimescolano le carte in vista delle prossime due settimane, con squadre che dovranno valutare forma, calendario e gestione degli uomini chiave.

Impatti tattici e gestionali

Le qualificazioni hanno messo in luce alcuni aspetti tecnici: la capacità di sfruttare le occasioni da palla inattiva, la gestione degli episodi (espulsioni e rigori) e la profondità delle rotazioni in organico. Per esempio il Real ha saputo controllare l’inerzia della gara nonostante le incursioni del City, mentre il Psg ha invece mostrato concretezza offensiva e ampiezza di soluzioni d’attacco. L’Arsenal ha fatto leva su solidità difensiva e imprevedibilità nelle transizioni offensive, elementi che saranno fondamentali anche nei quarti.

Lo spettacolo oltre i risultati: storie e momenti chiave

Oltre ai numeri, le gare hanno offerto spunti narrativi: la rimonta dello Sporting contro il Bodo/Glimt resta uno degli episodi più emozionanti, con una qualificazione ottenuta in rimonta dopo una sconfitta iniziale all’esterno. Altra storia è la prestazione personale di Vinicius, decisivo con una doppietta e in grado di cambiare il tono di una doppia sfida. Infine, il successo del Psg a Stamford Bridge ha ribadito la forza del reparto offensivo parigino e la distanza tecnica tra le due squadre nella doppia sfida.

Verso i quarti: cosa tenere d’occhio

Nei prossimi giorni sarà interessante seguire gli aggiornamenti sulle condizioni fisiche dei giocatori chiave, sulle possibili variazioni tattiche e su come gli allenatori prepareranno le squadre agli incroci europei. Le variabili da monitorare includono infortuni, squalifiche e il calendario nazionale che potrebbe influire sulla freschezza delle rose. In ogni caso, la Champions League prosegue con un equilibrio tra valori consolidati e potenziali sorprese, pronto a offrire nuovi capitoli di alta intensità sportiva.