Dopo due settimane dalla sua scomparsa, Chanel Banks, l’attrice di Gossip Girl, ha deciso di spiegare i motivi della sua fuga in una lettera: “Via dalla famiglia che mi ha manipolato”

Chanel Banks, la lettera dopo la scomparsa

L’attrice Chanel Banks, 36 anni e diventata famosa per la serie tv Gossip Girl, è stata ritrovata dopo due settimane dalla sua scomparsa lo scorso 13 novembre in Texas. La polizia ha confermato il buono stato di salute della donna, ma l’attrice ha voluto rompere il silenzio lasciando una lettera alla rivista True Crime News, spiegando i motivi della sua fuga.

“Ho sopportato in silenzio il dolore. Abusi, manipolazioni e veri e propri tormenti senza fine che ho sopportato ininterrottamente da quando ero una bambina indifesa nelle mani della mia cosiddetta “famiglia”, che è molto “preoccupata” adesso“, così confessa l’attrice. Ma è in seguito che Cahnel svela il vero motivo del suo viaggio:

“Volevo farmi battezzare. Dicono che, una volta che trovi la libertà in Cristo Gesù, sei davvero libero. Così ho detto a mio marito sei giorni fa che sarei stata battezzata da uno dei miei pastori preferiti, il pastore Robert Clancy. Mi ha accompagnata all’aeroporto e poi sono stata via per una settimana”

Una famiglia manipolatrice

Nella lettera l’attrice attacca la sua famiglia, accusandola di averla manipolata per decenni, sabotandola e privandola di ogni libertà:

“Per decenni, la mia famiglia è stata la mia guardia spirituale, fisica ed emotiva, senza darmi la possibilità di scegliere per la mia persona. Non mi era permesso prendere decisioni senza la loro approvazione. Ogni volta che cercavo di andarmene hanno falsificato documenti ufficiali, diffondendo bugie sulla mia salute mentale“.

Infine, aggiunge l’esempio della cugina Danielle Singh, la stessa cugina che per prima si era mobilitata per cercarla dopo la sua scomparsa creando un annuncio su GoFundme, puntualmente poi rimosso, ma che di fatto non vedeva da oltre 15 anni.

“Il loro obiettivo nella vita era destabilizzarmi e spezzarmi. Ora basta bugie“, conclude così la lettera l’ex attrice di Gossip Girl.