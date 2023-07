Una donna aveva scoperto una chat Whatsapp nel cellulare del figlio dodicenne avente come argomento una colletta per acquistare alcolici e spinelli per la festa di Capodanno, ma non solo, poiché questoo era solo l’inizio di qualcosa ben più grande. In seguito il party, drink a non finire, atti sessuali e musica sparata a palle. Nel corso della festa, un gruppo di quattordicenni avrebbe avuto inoltre rapporti con alcune coetanee e due dodicenni. Il tutto sarebbe stato ripreso coi cellulari.

Le indagini della Procura

La procura dei minori di Firenze sta indagando su sei adolescenti accusati di violenza sessuale, mentre altri 18 devono rispondere delle accuse di detenzione e divulgazione di materiale pedo pornografico. Secondo la ricostruzione riportata da Repubblica, in sei avrebbero consumato rapporti sessuali con alcune minorenni, mentre altri avrebbero condiviso i video su Whatsapp.

Chat nel cellulare del figlio 12enne: la denuncia

La polizia postale di Firenze ha avviato un’indagine in seguito a una denuncia presentata dalla madre di un ragazzo. La denuncia è stata fatta dopo la scoperta da parte della donna di due video sul telefono cellulare del figlio. I video mostravano due minorenni di 12 anni e un giovane coinvolto in un atto sessuale. Durante le indagini, la polizia postale ha rilevato la presenza di voci di altri minori in sottofondo nei video. Questi minori, con un chiaro accento toscano, incoraggiavano coloro che stavano riprendendo le scene di sesso.