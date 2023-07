Giallo a Firenze. Non è stata ancora ritrovata Angela Maria Leto, la signora ottantatreenne malata di Alzheimer sparita dalla Rsa Villa Desiderio nella frazione di Settignano nel pomeriggio di sabato 8 luglio.

L’allarme dato dal personale

Non appena resosi conto dell’assenza della donna, il personale si è occupato di avvertire i familiari, che hanno presentato immediatamente la denuncia di scomparsa alla questura di Massa Carrara. Domenica 9 luglio la prefettura di Firenze ha attivato il piano di ricerca per le persone scomparse: polizia, vigili del fuoco e Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze hanno battuto in lungo e in largo prima l’area adiacente la struttura e poi altre zone della città. Al momento nessuna traccia di Angela Maria. L’età, i (presunti) problemi di demenza e le temperature di questi giorni fanno temere il peggio.

L’appello sui social

In numerosi gruppi Facebook compare la richiesta di aiuto da parte dei familiari di Angela Maria Leto, che pregano chiunque abbia qualche informazione di avvisare le autorità competenti. La prefettura informa: «Ricevuta la denuncia, sono state attivate immediatamente tutte le componenti previste dal piano (di ricerca per persone scomparse, ndr). Le forze di polizia, i vigili del fuoco e la Città metropolitana con i volontari hanno svolto le ricerche […] al momento senza esiti. Continuano i pattugliamenti».