Blanket Jackson è il figlio più piccolo di Michael Jackson. Tutto quello che c'è da sapere su di lui.

Blanket Jackson, all’anagrafe Prince Michael Jackson II, è il figlio minore di Michael Jackson. Il ragazzo è noto per un episodio che lo vide protagonista a 9 mesi, quando suo padre lo sporse incautamente da un balcone di un hotel salutando i suoi fan a Berlino.

Blanket Jackson: che fine ha fatto

Blanket Jackson è il figlio più piccolo avuto da Michael Jackson. L’identità di sua madre è sempre rimasta ignota al grande pubblico e sembra che il cantante abbia deciso di averlo mediante fecondazione in vitro. A soli 9 mesi il piccolo Blanket balzò alle cronache mondiali per un episodio che lo vide involontariamente protagonista: suo padre Michael Jackson lo sporse incautamente dal balcone di un hotel di Berlino per salutare i fan che si erano assiepati sotto di esso.

Alcune associazioni per la tutela dei minori sporsero denuncia, e in seguito lo stesso Jackson si scusò per il suo comportamento.

Oggi Blancket Jackson – così come i suoi fratelli, Paris e Prince Michael – ha ereditato un terzo del patrimonio da capogiro della compianta super star, e con 2,6 milioni di dollari avrebbe acquistato una lussuosa tenuta dalle parti di Calabasas (dove abitava sua nonna Katherine Jackson).

Blanket Jackson: la privacy

Secondo indiscrezioni Blanket Jackson soffrirebbe di depressione e anche per questo motivo avrebbe sempre protetto la sua privacy e la sua riservatezza. Le occasioni pubbliche in cui il giovane è comparso – insieme ai fratelli – si contano sulla punta delle dita, e oggi sembra che Blanket abbia deciso di allontanarsi definitivamente dal mondo dei riflettori per condurre una vita del tutto normale. Il ragazzo sarebbe molto legato ai suoi due fratelli, Paris e Prince Michael, con cui in passato è visto andare ad un concerto di Beyoncé.

Di lui si sa solo che è appassionato di arti marziali e che, secondo alcuni, sarebbe stato il possibile “erede musicale” di suo padre, visto il suo enorme talento dimostrato fin da bambino.

Blanket Jackson: il rapporto con la sorella

Paris Jackson è sempre stata molto legata a suo fratello e in occasione del suo 18esimo compleanno, il 23 febbraio 2020, la ragazza ha dedicato un tenero messaggio a Blanket scrivendo: “Il mio fratellino ora è un adulto. Sono orgogliosa del giovane bello, intelligente, perspicace, divertente e gentile che è diventato”.