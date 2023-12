Che tempo che fa, Gino Cecchettin: "L'omicidio di Giulia è una storia di normalità. Alle donne dite 'Ti amo'"

Nel corso della puntata di Che tempo che fa andata in onda domenica 10 dicembre, Gino Cecchettin ha rilasciato una bella quanto commovente intervista a Fabio Fazio. Il padre della ventiduenne ha portato ancora una volta all’attenzione la storia della figlia, raccontando come ha vissuto questi drammatici giorni, poi un pensiero anche alla moglie scomparsa: “Monica e Giulia sono la nostra luce che accompagneranno me, Elena e Davide per tutta la vita. I miei figli piangono una sorella che non hanno più”.

