Che vaccino si usa per la terza dose in caso di prime due con AstraZeneca e Johnson? Con l'anticipo per gli over 40 a 150 giorni arrivano le indicazioni

Con la terza dose di vaccino anti Covid approvata anche a cinque mesi di distanza dall’ultima inoculazione è la domanda che si stanno facendo un po’ tutti: che vaccino si usa per la terza dose in caso di prime due con AstraZeneca e Johnson?

AstraZeneca e J&J addio, ma allora che vaccino si userà per la terza dose?

La risposta è netta: nel nostro paese la somministrazione “booster” verrà effettuata in tutti i casi con Moderna e Pfizer, sia come prosieguo con vaccinazioni precedenti con gli stessi sia come dose terza per coloro che avevano chiuso il ciclo vaccinale con AstraZeneca o Johnson&Johnson.

Che vaccino per la terza dose? L’annuncio di Speranza per anticipate la “booster”

L’annuncio sulla terza dose in range di 150 giorni lo aveva dato il ministro della Salute Roberto Speranza.

La decisione era figlia del “disco verde” dell’Agenzia Italiana del Farmaco. Il sunto è: i contagi sono ripresi perché la Variante Delta è più trasmissibile, i no vax sono ancora troppi e le somministrazioni del ciclo “a due” o singolo nel caso di J&J sono in calo di efficacia, ergo, gli over 40 possono “anticipare”.

La circolare del Ministero della Salute spiega che vaccino si userà per la terza dose

Si, ma con quali sieri? La circolare firmata dal direttore del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza chiarisce tutto: le prenotazioni potranno essere effettuate a partire da mercoledì 24 novembre ma di fatto in molte regioni come il Lazio sono già attive da oggi, 23 novembre.

Agli over 40 sarà somministrata una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi di 30 microgrammi in 0,3 millilitri per Comirnaty di Pfizer/BioNTech e 50 microgrammi in 0,25 millilitri per Spikevax di Moderna.