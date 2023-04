Chi è Julia Ituma: la giovane pallavolista morta

La pallavolista Julia Ituma è stata trovata morta oggi a Istanbul. La ragazza, secondo le prime informazioni che arrivano è stata trovata esanime di fronte all’albergo dove era in ritiro con la sua squadra per la semifinale di Champions League.

Julia Ituma: chi era la pallavolista morta in Turchia

Julia è nata l’8 otobre del 2004 e sin da piccola ha mostrato grande interesse e passione per lo sport. Il suo primo amore è stato il basket, ma poi, seguendo anche i consigli della madre, si è buttata sulla pallavolo, dove sono mmediatamente emerse le sue importanti doti naturali. Nella sua breve carriera ha potuto militare nelle fine del Club Italia in serie A2 e poi era approdata in A1 con l’Igor Gorogonzola. Con la maglia della nazionale azzurra è stata capace di aggiudicarsi la vittoria all’Europeo Under 18.

La vita oltre la pallavolo e il suo idolo sportivo

Nata a Milano da genitori nigeriani, la ragazza è riuscita ad integrarsi sin da bambina avendo tanti amici tra scuola e sport. Julia, negli anni, è andata avanti con gli studi, iscrivendosi a scienze applicate nel Liceo Ettore Conti. Il suo idolo sportivo era noto a tutti ed è sempre stato il centrale cubano Robertlandy Simon, ma tantissimi addetti ai lavori la accostavano a Paola Egonu. Chissà che non avrebbe potuto incamminarsi sulle stesse orme della ragazza con le sue medesime origini, percorrendo la stessa strada ricca di successi nella nostra Nazionale.