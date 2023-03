Chi è la capitana Pia Klemp?

Pia Klemp viene descritta come una donna dal carattere forte e antifascista. Al momento è sotto processo in Italia.

“Un tipo tosto”, così l’artista Banksy ha definito Pia Klemp, la capitana della sua nave Louise Michel. Proveniente dalla Germania, oltre a essere una donna dal carattere forte, Pia Klemp ha anche uno spirito decisamente antifascista. Al momento la donna è sotto processo in Italia con l’accusa di favoreggiamento per l’immigrazione quando era al comando di un’altra nave, la Iuventa. Rischia 20 anni di carcere. Ad ogni modo l’impegno della capitana nei confronti dei bisognosi venne premiata con un’onorificenza dal Comune di Parigi con una medaglia, che tuttavia Klemp decise di rifiutare essendo in disaccordo con la politica francese sui migranti. Klemp si trova al comando della Louise Michel dopo che Banksy decise di finanziare una missione per il salvataggio dei migranti nel tratto di mare compreso tra Italia e Libia.

Cosa hanno in comune Pia Klemp e Carola Rackete?

Pia Klemp e Carola Rackete hanno diversi tratti in comune. Entrambe sono tedesche, sono più o meno coetanee (39 anni Pia, 35 Carola) e, come si legge dall’Huffington Post, entrambe sono state impegnate nelle missioni di soccorso dei migranti in mare della Sea Watch 3.

I trascorsi della comandante tedesca

Da ragazza, Pia Klemp ha studiato Biologia marina e per alcuni anni ha lavorato con l’organizzazione Sea Shepherd. Ha inoltre partecipato a missioni internazionali volte alla protezione della fauna marina.