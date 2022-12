Il suo curriculum dovrebbe essere caricato a breve, ecco chi è Nicola Rao, il nuovo direttore del Tg2.

Ad indicare il suo nome è stato il Cda di oggi, 14 dicembre, che si preannunciava decisivo per la nomina. Come spiegano i lanci media il Consiglio di amministrazione della televisione pubblica di oggi 14 dicembre sarebbe stato quello decisivo per la nomina di Nicola Rao alla direzione del Tg2. Le previsioni si sono avverate tutte dopo i rumors sugli indirizzi del governo.

Nicola Rao nuovo direttore del Tg2

Ad esprimersi a favore di Rao sono stati l’amministratore delegato Carlo Fuortes e la presidente Marinella Soldi, poi i consiglieri indicati dall’attuale maggioranza Simona Agnes e Igor De Biasio.

Contrari, invece, quelli espressi da Pd e M5s, Francesca Bria e Alessandro di Majo, oltre a Riccardo Laganà, eletto dai dipendenti. Rao è giornalista professionista dal 1989 e come spiega il Fatto Quotidiano per oltre sedici anni ha lavorato all’Adnkronos come cronista giudiziario.

Cronista di giudiziaria ed esperto di terrorismo

In seguito è passato al giornalismo parlamentare. Rao ha ottenuto una intervista esclusiva a Mario Tuti, in cui annunciava di voler chiudere con la lotta armata e ne aveva fatta una in carcere ad Ali Agca, a dieci anni dall’attentato a Giovanni Paolo II.

Rao si è occupato delle elezioni politiche ma anche delle stragi di Cosa Nostra e di terrorismo.