Chi è Salvatore Impagliazzo, morto nella frana di Casamicciola: era il compagno della prima vittima

Salvatore Impagliazzo è morto nella frana di Casamicciola ed è nel novero delle dieci vittime accertate, due delle quali ritrovate nella giornata di oggi, primo dicembre: l’uomo era il compagno della prima vittima.

Il corpo senza vita di Salvatore è stato ritrovato questa mattina. Ma chi era Salvatore Impagliazzo? Da quanto si apprende era soprattutto un ragazzo solare.

Salvatore Impagliazzo morto a Casamicciola

Il 32enne era uno dei quattro dispersi che da giorni i soccorritori stavano cercavano tra le macerie dopo la terribile colata di fango e detriti che ha coinvolto Ischia. Salvatore è stato trovato per ultimo mentre la sua fidanzata era stata trovata per prima.

Eleonora Sirabella era stata infatti la prima vittima accertata della tragedia di Casamicciola. I due, come spiegano i media, vivevano insieme nella loro casa a Lacco Ameno. Classe 1990, Salvatore avrebbe compiuto 32 anni dopodomani. Il giovane era nato e cresciuto ad Ischia, aveva studiato all’istituto tecnico Enrico Mattei di Casamicciola. Le foto social rimandano ad una vita fatta di amore, amici, lavoro, “partite a racchettoni, serate con amici e birra”.

Giovane marittimo, Salvatore era molto ben voluto dai suoi colleghi.

“Macherai a tutta la flotta Moby”

Un suo amico ha pubblicato un toccante post social: “Sarai sempre accanto a me, non importa quanto è grande la distanza che ci separa. Sentirò sempre vicino il tuo ricordo e non dimenticherò mai quanto è stato grande l’affetto che ci ha uniti. Un amico è per sempre e tu vivrai sempre nel mio cuore”. E in chiosa: “Mancherai a tutta la flotta Moby”.