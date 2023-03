Chi è Tiziano Ronchi, il docente accusato di aver tentato di rubare una statua in Nepal

Tiziano Ronchi è stato fermato in Nepal perché avrebbe provato a rubare una statua durante una visita al tempio di Taleju

Tiziano Ronchi non può lasciare il Nepal

Ronchi, docente dell’Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia, è stato accusato di aver rubato dei reperti archeologici mentre stava visitando il tempio di Taleju, a Bhaktapur, in Nepal. Il 27enne al momento è all’ospedale di Katmandu e non può lasciare il Paese.

La difesa di Ronchi

Da quanto spiegato dalla difesa di Ronchi il docente avrebbe visto dei frammenti della statua a terra, l’uomo li avrebbe poi raccolti e disposti dove erano senza prenderne nessuno.

La sua famiglia e i suoi amici che conoscono bene Tiziano pensano che sia alquanto improbabile che possa aver rubato i reperti.

La madre del professore ha fatto sapere al Giornale di Brescia che il figlio sta bene e non ha subito maltrattamenti, inoltre, le accuse sono state cambiate varie volte.

La testimonianza degli addetti nepalesi

Gli addetti ai lavori nepalesi hanno dato una versione molto diversa da quella del docente. Sul quotidiano myrepublica.nagariknetwork si legge: “Il testimone oculare Suresh Kawa ha detto di aver visto il cittadino straniero che cercava di rimuovere una statua di metallo con un coltello e ha informato i soldati dell’esercito nepalese“. La testimonianza prosegue: “Lo straniero ha cercato di scappare ma è stato successivamente arrestato e consegnato alla polizia. L’arrestato è stato identificato come il cittadino italiano Tiziano Ronchi“.

Si tratterebbe di un grosso fraintendimento

Secondo il consolato italiano in India, a cui fa riferimento la famiglia del docente perché in Nepal non c’è il consolato italiano, si è verificato un fraintendimento. Quando Ronchi è stato fermato aveva con sé un coltellino che aveva usato qualche giorno prima nel circuito di trekking Annapurna.

Nel frattempo il docente è stato trasferito nell’ospedale di Katmandu per problemi di salute pregressi. Si attende che vengano formalizzati i capi di accusa contro di lui

Il console Gianluca Rubagotti ha fatto visita a Tiziano Ronchi e lo ha trovato in buone condizioni.

