Chi l'ha visto: scompare e inscena la sua morte, ma in realtà è vivo. Pietro contatta la trasmissione

Nella puntata di Chi l’ha visto andata in onda mercoledì 21 dicembre è stato risolto un caso.

Lo scorso giugno Pietro Martini era scomparso senza lasciare più traccia. A distanza di tempo l’uomo è riapparso e ha accettato di fare un intervista davanti alle telecamere del programma condotto da Federica Sciarelli. L’uomo aveva inscenato la sua morte, ma è vivo ed è in salute.

Chi l’ha visto, Pietro Martini ricompare in trasmissione

Pietro è sposato con Katja e con lei ha avuto due figli. Ha vissuto in Germania, a Monaco di Baviera, ma è originario di Trento.

Il giorno della scomparsa, quell’8 giugno si era recato in Trentino per fare un’escursione. Non farà più ritorno. La moglie si reca in Italia, nei luoghi nei quali Pietro è scomparso. Si rivolge a quel punto alle Forze dell’ordine e dalle telecamere di sicurezza emerge che l’allontanamento da casa è stato volontario. È lo stesso Pietro a rivolgersi a Chi l’ha visto e a spiegare cosa lo ha portato a quella decisione.

“Ero consapevole fosse stato uno shock”

L’uomo ha spiegato che il fine era quello di portare la moglie a fare un’altra vita: “Sapevo che in un primo periodo pensare che il papà è morto in montagna è traumatico per tutti, però in questa fase si può sormontare. Era quello che volevo far vedere così che mia moglie si disfasse da questa situazione e facesse un’altra vita”.

Ha poi aggiunto: “Ero assolutamente consapevole che fosse stato uno shock per le persone a me vicine, uno shock di una durata che si potesse sostenere […] Dal punto di vista mio ho aperto a tutti e due, sia ai miei figli che a Katja la possibilità di avere una vita da donna amata, da donna che possa vivere una vita di coppia.

Sapevo che c’erano i debiti, ma le cose economiche si risolvono sempre…”.

La replica della moglie

L’uomo le dice che la ama, ma non ritornerà più indietro. La moglie a questo punto affronta la situazione di petto e con decisione pronuncia parole durissime:

“Vorrei raccontare dei tre giorni trascorsi insieme in montagna, quando è scomparso e sono entrata in contatto con la famiglia, quando con le Forze dell’ordine e di soccorso ci siamo messi sulle sue tracce, quando abbiamo pianto lacrime, in quella stanza d’albergo, quando mi sono accorta che ha cambiato albergo senza avvertirmi.

Anche con sua madre eravamo disperate. Arrivate ad un certo punto abbiamo semplicemente pensato ‘speriamo di arrivare ad una conclusione, anche di trovarlo senza vita perché avremmo avuto qualcosa in mano. Ci ha mandato all’inferno con quel gesto […] Dice che sono la moglie migliore e più fedele, e proprio per questo mi ha mandato in rovina? […] sapeva perfettamente cosa stava facendo con quel gesto. Quello che lui dice non è amore. Quello che ha fatto ai figli, ai suoi familiari non è una prova d’amore”.

Federica Sciarelli le ha infine augurato di avere “un futuro meraviglioso, a questo punto senza Pietro”.