Chi l'ha visto, si cerca la 14enne Maria Elena: l'appello in diretta della madre

La giovanissima Maria Elena non torna più a casa dallo scorso 8 gennaio. La 14enne si è allontanata da casa, ma non ha fatto più ritorno.

La puntata di Chi l’ha visto di mercoledì 11 gennaio è iniziata con due storie di scomparsa.

In entrambi i casi si tratta di giovanissime che non hanno nemmeno venti anni di età. Una di loro, Maria Elena, non torna più a casa dallo scorso 8 gennaio. La ragazza che ha appena 14 anni, si è allontanata nella mattinata di domenica, mentre tutti dormivano e senza fare più ritorno. La speranza è che torni a casa dalla sua famiglia quanto prima.

Scomparsa 14enne, il racconto della madre Giovanna

La donna, intervenuta in collegamento telefonico ha spiegato cosa è successo in quei momenti durante i quali la figlia era scomparsa: “Sono tornata sabato dal lavoro.

Abbiamo guardato un film insieme, ci siamo salutati, ci siamo dati la buonanotte e la mattina seguente non l’ho vista più”. Ha poi aggiunto anche altri dettagli: “So solo che manca una felpa da casa, un paio di pantaloni, un leggins, le scarpe. Ci ha solo mandato un messaggio”.

Federica Sciarelli lancia un appello

In seguito al racconto della madre è stata la stessa conduttrice Federica Sciarelli a rivolgersi a distanza a Maria Elena: “Maria Elena non succede niente, però torna a casa perché è preoccupatissima”. Ha poi osservato: a 14 anni ci si sente grandi, ma ci sono pericoli dappertutto. Infine è stato anche aggiunto che la giovane non ha con sé i documenti.