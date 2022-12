Chi l'ha visto, scompare da Modena e lascia auto e borsa a casa: si cerca Roberta Villani

La puntata di Chi l’ha visto andata in onda mercoledì 14 dicembre si è aperta con una richiesta di aiuto.

È intervenuta in collegamento telefonico Linda. La donna ha lanciato un appello per ritrovare la sorella scomparsa Roberta e con la quale si era sentita solo nelle ore precedenti. Di Roberta si sa che vive a Modena dove è avvenuta la scomparsa. Nel momento in cui si era allontanata aveva con sè solamente le chiavi di casa e il cellulare.

Chi l’ha visto, scomparsa Roberta Villani: l’appello della sorella

La sorella, nel corso del sua riflessione, fatta con la conduttrice Federica Sciarelli ha messo in evidenza che non avrebbe avuto alcun motivo di togliersi la vita: “Non è mai successa una cosa del genere, non avrebbe motivo di far nulla.

Aveva appena trovato lavoro”.

Ha anche aggiunto che Roberta a differenza di quanto accadeva d’abitudine, non inviava i messaggi del buongiorno: “Si è allontanata ieri, mi ha dato conferma che giovedì sera mi avrebbe fatto la piega ai capelli e poi stamattina abbiamo visto chenn mandava i messaggi del buongiorno, come da abitudine”.

“Spero ci aiuti qualcuno”

Il pensiero di Linda è stato volto poi alla madre che ormai ha 84 anni: “L’abbiamo cercata dappertutto. È sopravvissuta al covid, la stiamo cercando ovunque, lo facesse almeno per mia madre che ha 84 anni”, poi l’appello finale ossia quello di trovare qualcuno che possa aiutarla nella ricerca.