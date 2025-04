Il 16 aprile, Chi l’ha visto? è tornato con il consueto appuntamento del mercoledì, portando nuovamente sotto i riflettori il caso di Liliana Resinovich, uno dei misteri più discussi degli ultimi mesi. Tuttavia, mentre la trasmissione si concentrava sugli sviluppi dell’indagine, è stato un momento inatteso della conduttrice, Federica Sciarelli, a rubare la scena, lasciando il pubblico sorpreso e incuriosito.

Chi l’ha visto? tra colpi di scena: i coltelli nella macchina di Resinovich

Sebastiano Visintin è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio. Nel frattempo, rimane avvolto nel mistero il ritrovamento di alcuni coltelli ben visibili all’interno dell’auto intestata a Liliana Resinovich, parcheggiata proprio sotto la casa della coppia.

Durante la perquisizione effettuata dalla polizia nell’abitazione, sono stati sequestrati 700 coltelli, ma ciò che ha attirato l’attenzione è stato il fatto che i manici di due coltelli, visibili dall’esterno, si trovavano in un sacchetto verde sul sedile del passeggero. Un dettaglio che ha sorpreso la conduttrice Federica Sciarelli e il fratello di Liliana, Sergio Resinovich, poiché l’auto della donna non è più in uso da tempo e nessuna lama era stata precedentemente sequestrata.

La conduttrice ha ipotizzato che i coltelli potrebbero essere sfuggiti al sopralluogo, aggiungendo che tra gli oggetti sequestrati c’era anche un braccialetto in caucciù tagliato, un paio di guanti e un maglione a scacchi verdi e rossi.

In studio Sergio Resinovich, fratello di Liliana, ha espresso la sua opinione, sottolineando la stranezza di queste scoperte:

“Io penso che quei coltelli siano sempre di Sebastiano Visintin. Curioso che siano ancora là. La macchina era intestata a Liliana, che voleva rottamarla, poi le ho proposto di venderla. Li avrà dimenticati“.

L’avvocato di Visintin, Paolo Bevilacqua, ha dichiarato che il suo assistito vive isolato, con pochi amici in Carnia e in Austria, dove trascorre spesso del tempo alle terme. Secondo il legale, l’uomo è distante dalla realtà e non riesce a sottrarsi alla persecuzione mediatica.

Durante la trasmissione, è intervenuta anche l’albergatrice che gestisce l’hotel frequentato spesso dalla coppia. Ha raccontato di un episodio in cui Liliana le chiese una stanza con due letti separati, dicendole di non sopportare più il marito, dopo che Sebastiano si era lamentato per la sistemazione. Un dettaglio che sottolinea la crisi evidente nel loro rapporto.

Chi l’ha visto? tra colpi di scena: il “vaffa” della Sciarelli

Si è parlato anche della storia di Riccardo Branchini, un giovane scomparso sei mesi fa dopo aver lasciato la sua auto vicino alla diga del Furlo. Stava svolgendo uno stage di informatica e ora i familiari si chiedono se sia stato attratto da qualcuno online o se si sia allontanato per paura di qualcosa o qualcuno.

Durante l’intervento in diretta dei genitori, è stato mostrato un video in cui piangono mentre augurano al figlio “buon compleanno”, e che termina con un biglietto scritto da Riccardo, in cui diceva “Buona vita” a un amico. La zia Romina ha ipotizzato che potesse essere un augurio sincero o, al contrario, un “grande vaffanc**o”.

A tal proposito, Federica Sciarelli, ha commentato:

“Sapete, Paolo Fattori aveva messo in chiusura voi che ci fate commuovere, ma io gli ho detto “No, metti questo vaffanc**o perché è come se ce lo meritassimo tutti in quanto non riusciamo a capire cosa stia succedendo a questi ragazzi, è dura”.

L’episodio ha suscitato molte reazioni sui social, con gli utenti che si sono espressi in modo diverso. C’è chi si è divertito per il “vaffa” della Sciarelli e chi ha risposto con sarcasmo e ironia.