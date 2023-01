Chi sono i primi bambini nati in Italia nel 2023? Ecco i nomi scelti per i bebé

Il 2023 è iniziato da una manciata di ore ma già ci sono diverse famiglie sparse per l’Italia che dopo lo scoccare della mezzanotte hanno accolto al mondo nuovi minuscoli esseri umani.

Curiosamente, i primissimi nati di questo 2023 appena cominciato sono venuti al mondo tutti nella stessa clinica capitolina.

Ecco dunque come i genitori hanno deciso di chiamare i loro neonati.

A vantare questo “record”, se così si può definire, è la clinica romana Santa Famiglia, unica mono specialistica in ginecologia e ostetricia in Italia.

Il primo è stato un maschietto, Filippo, nato allo scoccare di mezzanotte: il bambino pesa 3,10 kg ed è venuto al mondo con un parto spontaneo.

Si tratta di un secondogenito.

Le altre due, nate un secondo dopo Filippo, si chiamano Chiara e Giulia: la prima (nata con parto cesareo) pesa 2,645 kg ed è una terzogenita; la seconda pesa 3,4 kg ed è venuta al mondo con parto naturale.

Una piccola curiosità: mamma Giovanna e papà Claudio hanno accolto l’arrivo della piccola Chiara come un regalo speciale, visto che la signora Giovanna quest’oggi stesso, 1° gennaio, compie 43 anni.

Alla luce di queste tre nascite, la direttrice della clinica, Donatella Possemato, ha commentato:

Le tre nascite in contemporanea di Chiara, Giulia e Filippo segnano forse l’inizio di un trend della natalità nuovamente in ascesa? Questo il mio augurio più grande per il Paese. Siamo molto felici per i genitori che ci hanno scelto e per i loro piccoli, a loro i nostri migliori auguri per il lieto evento.