Da qualche giorni si parla di una crisi tra i due ex allievi della scuola di Maria De Filippi, ecco cosa ha detto a proposito il cantante.

TrigNo e Chiara Bacci si sono lasciati? Da diversi giorni è ciò che circola sul web, ma ecco che lo stesso cantante ha rotto il silenzio e rivelato la sua verità.

Amici 24, è crisi tra TrigNo e Chiara Bacci?

TrigNo e Chiara Bacci si sono conosciuti nella scuola di Amici nel corso dell’ultima edizione del talent show, e si sono innamorati.

In breve tempo sono diventati una delle coppie più amate di tutte le edizioni del talent di Maria De Filippi. I fan, infatti, ora sono molto preoccupati perché da diversi giorni si parla di una crisi tra i due, dopo che TrigNo ha messo diversi “like” a foto provocanti di altre donne. Inoltre, Chiara, ha messo poi un “like” a un post dove si criticava il comportamento del cantante. Da qui le voci di una crisi tra il cantante e la ballerina, ma ecco che a rompere il silenzio è lo stesso TrigNo. Ecco cosa ha detto.

Chiara Bacci e TrigNo, crisi di coppia dopo Amici? La verità del cantante

Come abbiamo appena visto, si parla di una crisi tra TrigNo e Chiara Bacci, i due ex allievi di Amici 24. Il cantante però, su X, ha postato una emoji di un pagliaccio, messaggio ricondiviso dalla ballerina. Si tratta di un modo per mettere fine alla voci di una crisi tra loro? Staremo a vedere.