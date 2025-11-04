Questa mattina, martedì 4 novembre 2025, Chiara Ferragni si è presentata in aula al Palazzo di Giustizia di Milano per la seconda udienza pre-dibattimentale del procedimento a suo carico per truffa aggravata relativamente al caso del Pandoro e delle uova di Pasqua. Ecco le sue prime parole.

Chiara Ferragni in Tribunale per la seconda udienza sul caso Pandoro

Alla prima udienza aveva mandato solamente gli avvocati, questa mattina invece, Chiara Ferragni, si è presentata in aula al Palazzo di Giustizia di Milano per la seconda udienza pre-dibattimentale. L’accusa, ricordiamo, è di truffa aggravata per due operazioni commerciali, una relativa al Pandoro Balocco Pink Christmas, l’altra all’Uovo di Pasqua Bambini delle Fate. L’udienza di oggi era a porte chiuse davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini, ed è servita per discutere la costituzione delle parti civili. Giuseppe Iannacone e Marcello Bana, legali dell’influencer, hanno chiesto il rito abbreviato. La sentenza è prevista per il 14 di gennaio. Ecco cosa ha detto Chiara Ferragni all’uscita dal Tribunale.

Chiara Ferragni e il Caso Pandoro, le prime parole dopo la seconda udienza in tribunale

Come detto, Chiara Ferragni si è presentata questa mattina in aula al Palazzo di Giustizia di Milano per la seconda udienza pre-dibattimentale. Queste le sue parole all’uscita dal Tribunale: “Grazie per essere qui, è una fase difficile della mia vita e penso che mi capirete se non me la sento di fare ulteriori dichiarazioni. Non ho nient’altro da dire, grazie mille.”