Deianira Marzano ha parlato dei problemi di Chiara Ferragni e Fedez, svelando che è stata la stessa imprenditrice a farle queste confidenze. Pare che in questi mesi il rapper ne abbia combinate di cotte e di crude.

Chiara Ferragni e Fedez: la confessione a Deianira Marzano

Ospite del programma radiofonico Gente di Marte su Radio Marte, Deianira Marzano ha fatto una rivelazione su Chiara Ferragni e Fedez. L’esperta di gossip sostiene di aver instaurato un bel legame con l’imprenditrice, motivo per cui quest’ultima le ha fatto delle confidenze. Ovviamente, la ‘Terribile’ le ha tranquillamente spifferate.

Deianira Marzano: ecco cosa le ha raccontato Chiara Ferragni

Deianira Marzano ha raccontato:

“Se ho chiacchierato con Chiara Ferragni? Sì che è vero che mi sento con Chiara Ferragni. A dire il vero io chiacchiero sempre con lei, quella è così carina con me. Io le scrivo e lei mi risponde e mi racconta tutti i fatti suoi. Ma tra le tante cose mi concentrerei su una cosa che mi ha detto. Io parlando di Fedez le ho detto ‘però quanti casini che sta combinando ultimamente?!’. E lei su questa cosa mi ha proprio detto ‘eh, e tu non sai il resto…’. Non invento nulla, mi ha detto proprio così, ho tutto salvato, ho i messaggi. Ormai Chiara lo sa pure che io faccio gli screen, perché ho scoperto che viene scritto ‘ha fatto uno screen’. L’ho scoperto dopo che si poteva vedere. Chiara scusami! Io non lo sapevo che si poteva scoprire”.

Chiara Ferragni e Fedez: un ritorno è impossibile

Ospite in un altro programma radiofonico, Non succederà più su Radio Radio, Deianira Marzano ha fatto altre confidenze su Chiara Ferragni e Fedez. A quanto pare, l’imprenditrice le ha detto che non ci sarà mai un ritorno di fiamma con il rapper. L’esperta di gossip ha spifferato: