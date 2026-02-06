Chiara Ferragni e Giulia De Lellis insieme a Gstaad per evento Guess

Recentemente, a Gstaad, una delle località sciistiche più esclusive della Svizzera, si è verificato un incontro inaspettato tra due delle più celebri influencer italiane: Chiara Ferragni e Giulia De Lellis. Questo selfie, condiviso sui social, ha catturato l’attenzione di fan e media, rappresentando un momento significativo per entrambe.

Il contesto dell’incontro

L’evento che ha portato le due imprenditrici digitali a riunirsi è stato organizzato dal famoso brand di moda Guess, il quale ha scelto la montagna come palcoscenico per presentare la sua nuova collezione.

Insieme a Chiara e Giulia, erano presenti anche Valentina Ferragni e Helena Prestes, creando un gruppo di influencer di grande rilievo.

Un evento di moda tra le nevi

La sfilata ha avuto luogo in un’atmosfera suggestiva, circondata da paesaggi innevati, dove le influencer hanno sfoggiato look adatti alla stagione. Giulia ha optato per un outfits total black, mentre Chiara ha scelto tonalità chiare, armonizzando con l’ambiente circostante. Entrambe hanno dimostrato il loro senso della moda, contribuendo a rendere l’evento ancora più memorabile.

Le tensioni del passato

Negli ultimi anni, il rapporto tra Ferragni e De Lellis ha attraversato momenti di forte tensione. Le ruggini tra le due sono state alimentate da vari episodi, tra cui una controversia legata a un post della giornalista Selvaggia Lucarelli. Giulia, in un gesto che sembrava innocente, aveva condiviso un contenuto satirico che non era stato ben accolto da Chiara e dal suo compagno, Fedez.

Il malinteso e le reazioni

La situazione si era complicata quando Fedez e Chiara avevano espresso il loro disappunto sui social, alimentando il clima di rivalità. Fedez, in particolare, aveva messo un like a un commento critico verso Giulia, mentre Chiara aveva fatto lo stesso con un post che condannava il gesto della De Lellis. Questo scambio di frecciatine aveva contribuito a costruire un’immagine di conflitto tra le due influencer.

Una nuova era di collaborazione

Tuttavia, a distanza di un anno dall’episodio, le cose sembrano essere cambiate. La riconciliazione è avvenuta in maniera sottile, a partire dall’annuncio della gravidanza di Giulia, dove Chiara aveva espresso il suo supporto. L’immagine scattata a Gstaad rappresenta quindi non solo un incontro, ma un simbolo di pace e di superamento delle divergenze passate.

Il futuro delle influencer

Con questo incontro, Chiara e Giulia potrebbero segnare l’inizio di una nuova era. Le due influencer hanno ora l’opportunità di collaborare e di unire le forze, potenzialmente creando progetti comuni che potrebbero rafforzare ulteriormente il loro impatto nel mondo della moda e della comunicazione. La loro presenza insieme a Gstaad potrebbe essere solo il primo passo verso una futura alleanza.

In conclusione, la reunion di Chiara Ferragni e Giulia De Lellis rappresenta un’importante svolta nella loro relazione, segnalando che anche le rivalità più accese possono trovare una soluzione. Questo incontro non solo ha rinnovato l’interesse dei fan, ma ha anche aperto le porte a nuove possibilità per entrambe le influencer.