Nuova polemica che vede protagonista Chiara Ferragni, accusata questa volta di aver sottratto una foto su Instagram a un’altra influencer. E’ la stessa imprenditrice a raccontare la sua verità.

Chiara Ferragni e la foto sottratta a un’altra influencer: cosa è successo?

Chiara Ferragni è finita nuovamente nell’occhio del ciclone. L’imprenditrice infatti ha postato una foto dove si vede una donna di spalle con in braccio una bambina e una borsa griffata. Sembrerebbero proprio Chiara e la piccola Vittoria ma, in realtà, non è così. I fan più attenti infatti si sono accorti che le protagoniste della foto non erano Chiara e Vittoria, ma che la foto era stata “rubata” a una creator francese, Iris De Richemont, mai citata dall’imprenditrice. La creator francese è stata raggiunta da diversi messaggi su Instagram, al fine di farle vedere la foto in questione. La De Richemont si è detta stupida: “quando sono andata sul suo profilo e ho visto che c’era una foto di mia figlia nel suo carosello sono rimasta stupita. Non mi ha chiesto il permesso di prendere la foto, ma Internet è uno spazio libero e quindi le ho scritto un messaggio su Instagram chiedendole se potesse taggarmi perché non lo aveva fatto.“

Chiara Ferragni e la foto sottratta a un’altra influencer: l’imprenditrice risponde

Non è tardata la replica di Chiara Ferragni alle accuse di aver “rubato” una foto a un’altra influencer senza taggarla. Ecco cosa ha detto l’imprenditrice digitale: “quando ha pubblicato 17mila post ma posti uno slideshow con foto ispirazionali di scritte sui muri, campeggi, pizze, cappelli e fragoline, case libri auto fogli di giornale e ti accusano di essere un’altra persona”. In questo modo l’ex moglie di Fedez ha voluto spiegare il perché usa delle foto non sue.