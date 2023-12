Chiara Ferragni, il Codacons: "Togliete Ambrogino d'oro a lei e Fedez"

Dopo la bufera da cui è stata travolta per la sua “falsa beneficenza”, Chiara Ferragni è stata travolta da una nuova ondata di critiche e il Codacons ha lanciato un appello affinché a lei e Fedez venga tolto l’Ambrogino d’oro.

Chiara Ferragni: l’appello del Codacons

Una nuova bufera ha travolto in queste ore Chiara Ferragni e Fedez, travolti dall’ennesima bufera a causa della falsa beneficenza che è valsa all’influencer una multa da 1,4 milioni di euro da parte dell’Antitrust e una valanga di critiche in rete. In merito alla vicenda il Codacons ha lanciato un appello all’associazione dei consumatori affinché ritiri all’influnencer e a suo marito l’Ambrogino d’oro, onorificenza che era stata conferita ai due nel 2020 (a seguito della raccolta fondi da loro organizzata per il San Raffaele).

Dopo aver pubblicato un video di scuse sui social, Chiara Ferragni si è trincerata dietro al massimo riserbo e al momento lei e Fedez non sono tornati a mostrarsi via social dopo quanto accaduto. In tanti sui social si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi visto che sembra che i due abbiano usato lo stesso modus operandi utilizzato per Balocco anche per quanto riguarda le loro uova di Pasqua. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?