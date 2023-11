Chiara Ferragni, il tesoro presente nella sua cabina armadio: "Vale oltre 100mila euro"

Chiara Ferragni ha mostrato via social la sua lussuosa cabina armadio, e un dettaglio non è sfuggito ai suoi fan.

Chiara Ferragni si è trasferita nel suo nuovo attico a CityLife e, attraverso i social, ha condiviso con i fan le immagini della sua nuova e lussuosa cabina armadio. Ma un dettaglio ha lasciato la sua platea social completamente senza parole.

Chiara Ferragni: la cabina armadio

Chiara Ferragni e Fedez si sono da poco trasferiti nella loro nuova casa a City Life e, nelle scorse ore, il rapper ha mostrato ai fan dei social la lussuosa cabina armadio fatta realizzare appositamente per sua moglie e, al cui interno, sarebbero presenti alcune delle sue borse più esclusive. Il rapper ha paragonato con ironia la cabina armadio alla Rinascente di Milano e, a seguire, ha inquadrato l’esclusiva collezione di borse appartenente a sua moglie, e in cui figurano alcuni dei modelli più esclusivi (e che, per lo più, Chiara Ferragni riceve in regalo dai brand).

La collezione di borse dell’influencer varrebbe oltre 100mila euro e, sui social, ha lasciato i suoi fan senza parole. Gli haters ovviamente non hanno mancato di criticarla, e c’è anche chi l’ha accusata di aver fatto un inutile sfoggio di lusso e di non aver pensato a chi, invece, stenterebbe ad arrivare a fine mese. L’influencer ha preferito non replicare alle critiche sui social.