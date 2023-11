Chiara Ferragni mostra la sua nuova cabina armadio: Fedez la prende in giro

Chiara Ferragni, Fedez e i loro figli si sono trasferiti in un nuovo lussuoso appartamento a CityLife e, nelle ultime ore, l’influencer ha mostrato la lussuosa cabina armadio fatta realizzare appositamente per lei.

Chiara Ferragni: la cabina armadio

Chiara Ferragni non ha badato a spese per la realizzazione della casa dei suoi sogni e, nelle ultime ore, ha mostrato personalmente la gigantesca cabina armadio fatta realizzare nella sua nuova casa. In molti l’hanno criticata per il suo sfoggio di lusso e hanno osservato sarcasticamente che la sua cabina armadio è più grande di alcuni appartamenti che oggi gli studenti possono affittare a Milano. “Il pezzo forte della casa, ovviamente riguarda questa splendida donna che ho sposato che ha deciso di non fare una cabina armadio ma che ha fatto costruire la Rinascente in casa”, ha dichiarato Fedez prendendo in giro sua moglie e mostrando ai fan la cabina armadio fatta realizzare per lei. In tanti sui social sono rimasti stupiti e non vedono l’ora di saperne di più sulla vita della coppia nella nuova casa.

Nelle ultime ore Chiara Ferragni ha anche condiviso sui social un video di “addio” al vecchio appartamento, e le immagini degli ultimi 5 anni da lei trascorsi lì insieme alla famiglia hanno commosso i suoi fan.