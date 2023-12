Chiara Ferragni: "Il video di scuse è copiato"

Chiara Ferragni è finita nell’occhio del ciclone a causa di un video condiviso sui social dall’attivista palestinese Salma Shawa, e che sarebbe in tutto e per tutto simile a quello che lei stessa ha condiviso sui social per scusarsi del caso dei Pandori Balocco.

Chiara Ferragni: il video copiato

Il video di scuse condiviso sui social da Chiara Ferragni ha sollevato una marea di polemiche in rete e sono in tanti (compresa l’armocromista di Elly Schlein) a sottolineare che il video sarebbe stato studiato a tavolino, così come il look sfoggiato dall’influencer (che si è mostrata con aspetto provato e un maglioncino grigio per manifestare dispiacere). In tanti, in queste ore, hanno notato che il video dell’influencer sarebbe persino simile a quello condiviso dall’attivista palestinese Salma Shawa.

Anche il look delle due sembra identico, così come lo sfondo (mentre ovviamente una differenza sarebbe il contenuto del video, ovviamente). La questione ha sollevato un ennesimo putiferio in rete, ma al momento Chiara Ferragni non sembra intenzionata a replicare. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla questione e si chiedono se l’influencer tornerà a rompere il silenzio dopo le polemiche che l’hanno travolta nelle scorse ore a seguito dello scandalo.