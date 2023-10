Chiara Ferragni, la dedica a Fedez: "Qui ero incinta di Vittoria, ma nessuno lo sapeva"

Chiara Ferragni ha fatto una tenera dedica a suo marito Fedez attraverso i social e ha postato una serie di foto risalenti al 2020.

Chiara Ferragni: la dedica a Fedez

Sembra che sia tornato il sereno tra Chiara Ferragni e Fedez e, nelle ultime ore, l’influencer ha voluto fare una tenera dedica al marito e ha postato una serie di foto risalenti al 2020, e più precisamente al periodo in cui entrambi parteciparono alle riprese del video di Bella Storia (brano del rapper). Per l’occasione i due hanno sfoggiato un look in pieno stile anni ’80 e l’influencer ha indossato una vaporosa parrucca di colore nero. “Bella Storia, this time in 2020 (and I was pregnant with Vitto and nobody knew yet)”, ha scritto l’influencer.

Oggi lei e Fedez sembrano aver ritrovato la serenità dopo il periodo difficile vissuto negli ultimi mesi, ossia da quando i due sono entrati in crisi a seguito di Sanremo 2023. Lo stesso Fedez ha affermato di essersi sottoposto alla terapia psicologica per cercare di affrontare al meglio la vicenda e ha fatto sapere che sua moglie gli sarebbe sempre rimasta accanto. Oggi lui e l’imprenditrice digitale sembrano più felici che mai accanto ai loro bambini e alla nuova arrivata in famiglia, la cagnolina Paloma.