“Credevano che non fossi abbastanza brava, e invece…”. Chiara Ferragni replica ai rumors dei giorni scorsi, secondo i quali la sua società sarebbe sull’orlo del fallimento. “La società è stata valutata 75 milioni di euro”, replica l’imprenditrice digitale da Novella 2000, mettendo così una toppa sulle polemiche.

Chiara Ferragni vale 75 milioni

La Ferragni associa ne approfitta per togliersi quella che appare come una personale vendetta. Infatti, dal suo canale Instagram annuncia l’ingresso nella società di AVM gestioni. Questa avrebbe valutato la sua azienda 75 milioni di euro.

Lei intanto esulta: “Voglio dare il benvenuto in Chiara Ferragni brand ad AVM gestioni che oggi valuta la società che ho fondato 75 milioni di euro. Questa è solo una nuova tappa del viaggio imprenditoriale iniziato anni fa e che mi ha visto combattere per far valere le mie idee. Ringrazio Fabio Maria D’Amato che 6 anni fa mi ha voluto affiancare nel cambio manageriale che dovevo dare alle mie società. E che con il suo talento professionale e generosità umana ogni giorno si batte per i miei stessi valori”.

I numeri di Chiara Ferragni

I numeri ufficiali dell’esposizione sui social parlano di una lenta e inesorabile discesa, cominciata nel 2019, quando era 43esima nella “Instagram Rich List” mondiale. A inizio 2023 era precipitata al numero 82, con l’aggravante di aver perso il comando tra gli influencer italiani.

La partecipazione italiana al Festival di Sanremo non sembrava aver dato la svolta sperata, e oggi risulta terza tra i colleghi e le colleghe italiane. Davanti a lei, la Juventus, e al primo posto l’inarrivabile e spiritoso Khaby Lame, che ha fatto del talento e dell’intelligenza un successo planetario.

Che si l’inizio di una nuova vita?