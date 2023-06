Amadeus rompe il silenzio sulla lite Ferragni-Fedez a Sanremo

A distanza di qualche mese dall’accaduto, Amadeus ha rotto il silenzio sulla lite tra Chiara Ferragni e Fedez. Cosa è successo dietro le quinte dell’Ariston? A quanto pare, come dice un vecchio detto, tra moglie e marito è meglio non mettere il dito.

Durante il Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni e Fedez hanno avuto una brutta lite, che in seguito ha causato anche una profonda crisi di coppia. A distanza di qualche mese dal fattaccio, Amadeus ha rotto il silenzio. Il conduttore è stato testimone di quanto accaduto tra i Ferragnez sul palco e dietro le quinte dell’Ariston.

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Amadeus ha così risposto alla domanda sulla lite tra la Ferragni e Fedez:

La lite tra Chiara e il rapper è esplosa dopo che Rosa Chemical, durante l’esibizione, ha dato un bacio in bocca a Fedez.

Amadeus ha sviato la domanda sulla lite Ferragni-Fedez, spostando l’attenzione sulla bravura di Chiara. Ha dichiarato:

“Come se l’è cavata Chiara a Sanremo? Per me benissimo, non era facile. Non aveva alcuna esperienza televisiva, è passata da zero a Sanremo. Si è fidata di me e del Festival. Si è preparata con grandissima professionalità, umiltà e precisione. Ci sentivamo spesso, ci siamo confrontati. Per me è stata molto brava. […] Non è una giornalista, una cantante o un’attrice, è la regina di Instagram. L’abbiamo scelta anche per il suo ruolo social. Il Festival ha usufruito della sua forza sui social per prendere una parte di pubblico ‘nuova’, Chiara ha usufruito di Sanremo per arrivare a chi non la segue in rete. Sono due mondi forti che si sono uniti”.