Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Amadeus potrebbe perdere il ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo 2024. Qual è il motivo? Che incarico dovrebbe ricevere?

Sanremo 2024: Amadeus potrebbe perdere il ruolo di direttore artistico

Brutta batosta per Amadeus: il conduttore potrebbe perdere il ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo 2024. A lanciare l’indiscrezione è stata La Repubblica, che tira in ballo le dimissioni dell’Ad Rai Carlo Fuortes.

Amadeus a Sanremo 2024: il ruolo

Stando a quanto sostiene La Repubblica, Amadeus potrebbe dire addio al ruolo di direttore artistico di Sanremo 2024 per volere della nuova dirigenza Rai. Se così fosse, Ama resterebbe in gioco solo con l’incarico di conduttore.

Per quale motivo Amadeus perde il ruolo di direttore artistico?

Sembra che la nuova dirigenza Rai abbia in mente di tenere Amadeus solo come conduttore perché non ha gradito le critiche della destra in merito alle performance di alcuni artisti al Festival di Sanremo 2023. Per il momento, Amadeus non ha confermato o smentito l’indiscrezione. E’ bene sottolineare che Ama ricopre il doppio ruolo di direttore artistico e conduttore dal 2020, dettaglio che dimostra la fiducia della Rai nel suo lavoro.