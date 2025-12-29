L'influencer e l'imprenditore si sono lasciati? I nuovi indizi che vanno in questa direzione.

Continuano i rumors attorno alla coppia, o ex coppia, formata da Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Secondo le ultime indiscrezioni pare però che la loro relazione sia giunta al capolinea.

Dopo mesi di rumors pare proprio che la storia d’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sia giunta al capolinea.

Un nuovo indizio infatti spinge proprio in questa direzione. L’imprenditrice digitale e influencer è stata infatti vista all’aeroporto di Madrid diretta in Colombia, a Medellin, senza Tronchetti Provera. A fare chiarezza ci ha pensato l’esperto Gabriele Parpiglia nella sua rubrica “Chicchi di gossip“: “non c’è possibilità di ritorno per volontà di lui. Oggi però si aggiunge un nuovo tassello: Tronchetti al momento si trova in Brasile e finalmente, dopo numerosi tentativi, ha riconquistato sua moglie Nicole per la felicità di entrambe le famiglie.”

Chiara Ferragni ha un nuovo amore?

Gabriele Parpiglia non si è fermato qui anzi, ha parlato di un nuovo flirt in corso per Chiara Ferragni dopo l’addio a Giovanni Tronchetti Provera: “A Medellin ha raggiunto il suo nuovo flirt“. Chi sarà? Parpiglia al momento non ha fatto alcun nome, bisognerà attendere per saperne di più sul nuovo presunto amore di Chiara.