Chiara Iezzi a Verissimo: "Ho subito un abuso da bambina, ero in campeggio"

Chiara Iezzi del duo Paola e Chiara ha svelato per la prima volta che avrebbe subito un abuso quando era bambina.

Chiara Iezzi: l’abuso

Chiara Iezzi di Paola e Chiara è stata ospite a Verissimo, dove per la prima volta ha parlato di un retroscena inedito e buio del suo passato. “Quando avevo 8 anni, in campeggio, ho subito una violenza. Ero al bar, un ragazzino mi ha strattonata e mi ha portato in un luogo appartato. Lo shock mi è rimasto per molto tempo. Credo che questo episodio abbia influito abbastanza sul mio carattere. Sono rimasta timida e introversa, penso anche a causa di questo”, ha confessato la cantante che, un anno fa, avrebbe iniziato ad andare da uno psicoterapeuta per cercare di risolvere alcune delle questioni legate al suo passato.

Al suo fianco è sempre stata presente sua sorella Paola, che ha detto: “Ci conosciamo da sempre e lo capivo che c’era qualcosa che non andava, ma deve essere la persona in difficoltà a riconoscere il momento di fragilità e a chiedere di farsi aiutare. Io ci sono e ci sono sempre stata, ho aspettato il momento giusto di Chiara per chiedere aiuto. Ha una famiglia che l’ha sempre amata e supportata, ma anche amici e fan. Da questo punto di vita siamo persone molto fortunate”. Oggi le due sono più unite che mai e hanno ripreso ad esibirsi insieme dopo moltissimi anni trascorsi lontane dalle scene.