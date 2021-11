Chiara Nasti, il provino al GF Vip: “La sfigata sono io o siete voi?”

Chiara Nasti ha replicato alle numerose critiche ricevuto per aver partecipato a un provino per il Grande Fratello Vip.

Dopo che Chiara Nasti ha affermato che partecipare al GF Vip “fosse da sfigati”, Dagospia ha postato alcune immagini del provino a cui la stessa influencer avrebbe preso parte proprio per entrare nalla casa del reality show. Chiara Nasti ha deciso di replicare pubblicamente alle critiche che ne sono seguite.

Chiara Nasti: la replica

Chiara Nasti è finita nell’occhio del ciclone per aver definito il Grande Fratello Vip “da sfigati” e, allo stesso tempo, per aver preso parte ai casting per diventare una delle concorrenti dello show (e, a quanto pare, finendo persino per esser stata scartata). L’influencer ha affermato che le immagini dei provini risalirebbero a diversi anni fa e che oggi lei non prenderebbe mai parte al programma:

“Tirar fuori cose passate per denigrare (non avevo neanche i tattoo) spacciandola per una cosa recente.

Non è da vigliacchi e bugiardi, di più. Io non sono la stessa di 2/3 anni fa. Come il resto di voi. La mia parola vale davvero così tanto? Oh… Sì! Vi ringrazio. Il mio parere in merito, però, non cambia. Tra sfigati comunque vi capite. La sfigata sono io che non accetto di partecipare a questi teatrini da 3 centesimi oppure voi che mi continuate a pregare (a distanza di anni) di prenderne parte? Le mie priorità e ambizioni sono davvero lontane da questo tipo di roba”, ha tuonato l’influencer attraverso i social.

Chiara Nasti al Grande Fratello Vip

A quanto pare dunque è da escludere che Chiara Nasti prenda parte al Grande Fratello Vip. Di recente la stessa influencer ha affermato lapidaria: “Se diventerò una concorrente? Non sono per quelle robe lì. Lo trovo da sfigati, ognuno vede le cose a modo proprio. Mai comunque”.

Chiara Nasti: la vita privata dell’influencer

Al momento l’influencer sembra decisa a concentrarsi unicamente sul suo percorso sui social e nel mondo della moda.

In tanti tra i suoi fan si chiedono però se prima o poi Chiara Nasti cambierà idea e soprattutto se sia intenzionata a partecipare a qualche programma tv. Per quanto riguarda la vita privata al momento sembra che l’influencer sia legata a Mattia Zaccagni ma non sono noti ulteriori particolari sulla loro relazione (che i due hanno cercato di mantenere sotto il massimo riserbo).