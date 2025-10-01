Sono una delle coppie più seguite sui social ma, come vanno davvero le cose tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? Sono davvero in crisi nera? Un dettaglio sui social ha fatto allarmare i fan.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono in crisi?

Sembravano una coppia solida, invece da diverse settimana si parla di una crisi, o meglio anche di una rottura, tra l’influencer campana Chiara Nasti e il centrocampista della Lazio Mattia Zaccagni.

I due si sono conosciuti nel 2021 per poi sposarsi con un matrimonio da sogno a giugno del 2023. Insieme hanno anche due figli, Thiago e Dea. L’idillio d’amore sembra però finito anche perché, sui social, un dettaglio a spinto proprio in questa direzione.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono in crisi? Il dettaglio social che preoccupa i fan

Come detto, da diverse settimane si susseguono le voci che vogliono la rottura tra l’influencer campana Chiara Nasti e il centrocampista della Lazio Mattia Zaccagni. Nelle ultime ore è emerso un nuovo dettaglio, Mattia, infatti, non segue più Chiara su Instagram (lei invece continua a seguire lui). A lanciare lo scoop l’esperto di gossip Amedeo Venza che, nelle storie, ha riportato un messaggio di un utente anonimo: “Ciao Amedeo, non so se sai qualcosa in più ma Zaccagni non segue più la moglie, lei invece per il momento lo segue ancora.” Sarà davvero finita quindi tra loro? Al momento nessuna dichiarazione in merito dai diretti interessati, staremo a vedere.