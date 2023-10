Chiara Nasti scatena una nuova bufera sui social: "Le ragazze belle sono vittime della gelosia"

Chiara Nasti ha sollevato un nuovo polverone sui social affermando che, a suo avviso, le ragazze esteticamente piacenti sarebbero vittime di attacchi e gelosie sui social.

Chiara Nasti: la bufera

Di frequente Chiara Nasti è finita nell’occhio del ciclone per alcune delle sue affermazioni a mezzo social e, nelle ultime ore, contro di lei si è scatenata una vera e propria bufera. La moglie di Mattia Zaccagni ha infatti chiesto ai suoi fan tramite stories:

“Potete togliermi una curiosità? Perché tutte le ragazze belle qui su Instagram vengono ‘ammazzate’? Proprio condannate con un accanimento… ‘Bella perché è rifatta’. Poi vedi la foto di una ragazza che non è chissà quanto bella… E non è per essere cattiva, ma ci sono persone con cui Madre Natura è stata molto più generosa, questo lo sappiamo. Ma una cattiveria. Vi rendete conto che sono sempre persone? Sono curiosa di saperlo. Io penso sempre: ‘Quanto è gelosa questa persona’. Ma lo metto anche in dubbio. Mi interessa sapere il reale motivo”, e ancora: “Appena apri una foto carina, incredibile, vi parte la cattiveria. Date per scontato che sia scema/montata/viziata e abbia solo cose negative! Ma poi cosa vi frega. C’è qualche psicologa che può darmi una bela spiegazione a riguardo? Perché io ci vedo solo gelosia. Però, veramente, voglio allargare i miei orizzonti e capire il motivo reale. Magari hanno ragione, boh”.

Attraverso i social in tanti hanno criticato l’influencer che, da sempre, sembra essere concentrata unicamente sulle tematiche che hanno. che fare con l’aspetto estetico e i social. Chiara Nasti replicherà alle polemiche?

Negli ultimi mesi l’influencer è stata presa di mira anche per il suo matrimonio extralusso con Mattia Zaccagni e per il modo in cui si occuperebbe di suo figlio, Thiago.