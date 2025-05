Garlasco, potrebbe esserci una svolta in uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi vent’anni. Durante una perlustrazione nelle campagne tra Garlasco e Tromello, gli investigatori hanno rinvenuto un martello arrugginito nel letto di un canale. Un oggetto che, per forma e dimensioni, potrebbe coincidere con l’arma utilizzata nell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007.

Il ritrovamento è avvenuto a poca distanza da una casa di corte legata alla famiglia di Stefania e Paola Cappa, cugine della giovane.

Omicidio Chiara Poggi, i ritrovamenti nel canale di Tromello

Nel canale di Tromello sarebbero emersi alcuni oggetti, subito posti sotto sequestro dagli inquirenti. L’ipotesi è che si stesse cercando l’arma del delitto, mai rinvenuta in 18 anni: secondo i consulenti tecnici, potrebbe trattarsi di un martello. Tuttavia, tra i materiali recuperati figurerebbe invece il bracciolo in ferro di una sedia, insieme ad altri elementi non ancora identificati. Nessuna traccia dell’attizzatoio da camino menzionato da un testimone, che lo indicava come possibile strumento dell’omicidio di Chiara Poggi.

Il materiale rinvenuto sarà ora oggetto di attente verifiche da parte degli inquirenti. Secondo il medico legale, le lesioni riscontrate sul corpo di Chiara sono sempre state compatibili con un martello, ma sarà necessario sottoporre l’oggetto recuperato nel canale a esami approfonditi. Al momento non emergono riscontri concreti né elementi che indichino con certezza si tratti dell’arma del delitto.

Omicidio Chiara Poggi, spunta un martello dal canale di Tromello: potrebbe riscrivere la verità

Gli inquirenti, inizialmente impegnati nella ricerca di un attizzatoio per camino sulla base di nuove indicazioni, si sono imbattuti in questo possibile reperto chiave. Ora si attendono le analisi tecniche e forensi per verificare se l’oggetto possa davvero riscrivere le sorti dell’inchiesta.

All’epoca nella casa di famiglia viveva Cesare, fratello maggiore delle gemelle, ma era vuota perché lui era in vacanza in Croazia. Un martello è stato trovato nei 30 metri di roggia dietro casa. Non è ancora certo se sia compatibile con quello a “coda di rondine” sparito il 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio di Chiara, come denunciato dai Poggi.