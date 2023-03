ostetrica sbaglia nel travaglio, il bambino ha una paralisi cerebrale

A volte, un errore umano, nello specifico un errore medico, cambia per sempre la vita di qualcuno e di tutta la sua famiglia. A volte, un errore non dovrebbe proprio accadere, soprattutto quando ci troviamo in ospedale, durante una procedura tutto sommato banale. A volte, chi sbaglia paga. È quello che è successo a Chiari, nella provincia di Brescia, in Lombardia.

Ostetrica sbaglia, il bambino ha una paralisi cerebrale

Era il 2015. Durante un travaglio, per un errore fatto da un’ostetrica inerente il monitoraggio della frequenza cardiaca, un neonato rimase per lungo tempo senza ossigeno, riportando gravi danni cerebrali. Nell’occhio del ciclone non solo l’ostetrica, anche la ginecologa. La famiglia iniziò una guerra contro l’ospedale, che versò un risarcimento da un milione e mezzo di euro. Adesso, una sentenza finale inerente le figure coinvolte è arrivata.

Ostetrica sbaglia, il verdetto

Dopo svariate peripezie, i giudici della sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti hanno emesso la loro sentenza: la ginecologa è stata assolta, condannata invece l’ostetrica. Nella sentenza, confermata da svariate perizie, si legge: “In base alla normativa era dunque preciso dovere dell’ostetrica rilevare la mutata situazione e segnalarla prontamente al medico di guardia. Nulla di ciò metteva invece in pratica l’ostetrica”.