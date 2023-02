Un ragazzino minorenne di origine tunisina ha chiesto di andare in bagno ed è riuscito ad evadere da una cella di sicurezza del comando della polizia locale di Padova.

Il giovane è in fuga da sabato notte.

Chiede di andare in bagno ma evade dalla cella di sorveglianza

Ha usato un trucchetto che probabilmente molti hanno visto solo nei film, ma con questa mossa è riuscito ad evadere da una cella di sicurezza del comando della polizia locale di Padova. Un giovane minorenne di origine tunisina ha chiesto semplicemente di andare in bagno, ma è riuscito a scappare ed ora è in fuga da sabato notte.

Una scusa per divincolarsi dal controllo degli agenti e correre via, verso la stazione. Il minorenne indossa un maglione verde e dei pantaloni grigi, è a piedi nudi e ha una vistosa ferita alla gamba.

Il 17enne era stato fermato per un controllo

Il 17enne era già noto alle forze dell’ordine per una serie di precedenti. Era stato fermato venerdì sera dopo un normale controllo dagli agenti della polizia locale, in attesa di essere trasferito in una struttura per minori di Roma.

Per evadere dalla cella ha usato la semplicissima scusa di dover andare in bagno e non ha dovuto fare grandi cose per fuggire perché è riuscito tranquillamente a scappare da una delle porte del comando.